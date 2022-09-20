В Белгороде у логистической компании украли дизтоплива на миллион рублей

Белгородские оперативники раскрыли кражу на миллион рублей. фото: со страницы УМВД региона в социальной сети.

В полицию Белгорода обратились представители логистической компании. Они сообщили, что при сверке топливных карт выявили крупную недостачу. Оперативники вычислили подозреваемых в краже. Ими оказались двое тридцатилетних жителей региона.

По предварительным данным, один из них нашел утерянную топливную карту и отдал приятелю. Тот не растерялся и начал торговать горючим. Со временем к совершению незаконных сделок подключился и второй. В итоге за год мужчинам удалось похитить дизтоплива больше чем на миллион рублей.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за кражу в крупном и особо крупном размерах. Санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы.