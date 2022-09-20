Вечером под Белгородом водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

В Белгородской области под колесами автомобиля погиб 59-летний мужчина. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 19 сентября, в Ивнянском районе около восьми часов вечера на трассе вблизи поселка Кировский произошла смертельная авария. По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь по неосвещенному участку дороги вне населенного пункта, сбил 59-летнего мужчину. Как рассказали в полиции, пешеход шел по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.