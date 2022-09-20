В обеспечении безопасности белгородских школ есть недоработки

Замечания по обеспечению безопасности в белгородских школах должны исправить в течение двух недель.

Во время еженедельного оперативного совещания губернатору доложили о недоработках антитеррористической защищенности в рамках проведенного мониторинга в учреждениях образования. В зоне риска оказались Валуйский и Шебекинский городские округа, а также Белгород. Школы в этих муниципалитетах не до конца оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией, которая имеет возможность передавать речевую информацию. Есть замечания по подключению объектов напрямую к Росгвардии. К тому же, только третья часть школьных автобусов в регионе подключена к системе передачи тревожных сообщений.

Напомним, в этом году из областного бюджета было выделено более 1,5 млрд рублей на обеспечение безопасности, ограничение доступа в учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения. В первую очередь, в 9 приграничных муниципальных образованиях и в 3 самых больших городах: в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Все средства были доведены.

Вячеслав Гладков поручил всем главам муниципальных образований, где есть недостатки, устранить их в течение двух недель, особенно в приграничных районах. «Раньше сделать можно, позже сроков – нельзя», - подчеркнул глава региона.