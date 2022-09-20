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Происшествия20 сентября 2022 5:59

Белгородец похитил с чужой банковской карты 5 400 рублей

Сделал он это с помощью мобильного телефона своего товарища
Алексей СЕРГУНИН
Телефон приятеля подозреваемый оставил себе и позже сдал в ломбард.

Телефон приятеля подозреваемый оставил себе и позже сдал в ломбард.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 51-летний местный житель. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу телефона и денег со счета. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний приятель потерпевшего.

По предварительным данным, в день кражи мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, они вместе отправились в магазин. По пути потерпевший обронил свой телефон. Заметив это, его приятель поднял мобильник и спрятал в карман. По возвращению мужчины продолжили застолье, во время которого злоумышленник вышел в соседнюю комнату и с помощью онлайн-банка перевел со счета друга на свой 5 400 рублей. Телефон приятеля подозреваемый оставил себе и позже сдал в ломбард. В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.