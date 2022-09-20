ВК «Белогорье» одержал пятую победу в Казани

Белгородцы выиграли в Казани пять матчей из шести. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 19 сентября, в Казани финишировал второй тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. После ничего не решавшего поражения от казанского «Зенита» (0:3) белгородцы, досрочно обеспечившие себе первое место, рассчитывали на мажорной ноте завершить казанский раунд турнира. И справились с задачей, хоть и растянули удовольствие на пять партий.

«Львы» дважды вели в счете (25:23, 25:16), но оренбургский «Нефтяник» всякий раз выправлял ситуацию (25:22, 25:16). Но последнее слово оказалось за подопечными Бориса Колчина – 15:10.

- Парни устали. Шесть игр за семь дней это очень много, - отметил после игры старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев.- Подребинкин у нас вообще был безальтернативным вариантом, и все игры он провел практически без замен, как и Кротков. В матче с «Зенитом» дали отдохнуть Тетюхину. Хотели, чтобы в Казани все примерно одинаково поиграли, чтобы Порошин с ними сыгрался, прочувствовал всех. Немного не повезло, плюс игроки «Зенита» были гораздо свежее, так как предыдущие игры у них играла молодежь. На фоне усталости совершили очень много ошибок, особенно на подаче. И сегодня очень тяжело было. Ребята отвыкли играть в таком ритме: три – выходной - три.

В другом матче дня местный «Зенит» также в пяти партиях переиграл сургутский «Газпром-Югру». По итогам шести встреч «Белогорье» набрало 14 очков, у «Зенита» - восемь, у «Газпрома-Югры» также восемь, у «Нефтяника» - шесть. Команды Белгорода, Казани и Сургута вышли в полуфинал.