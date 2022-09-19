Белгородцы Егор Букрин и Максим Рощупкин победили на первенстве мира по полиатлону

Спортсмены соревновались в беге на 60 м, 100 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м (в зависимости от возраста). Фото ЦСП Белгородской области.

Спортсмены соревновались в беге на 60 м, 100 м, метании снаряда, стрельбе из пневматической винтовки, плавании 50 м, 100 м и в беге на 1000 м, 2000 м, 3000 м (в зависимости от возраста).

В первенстве мира среди юношей и девушек 16 - 17 лет золото завоевал Егор Букрин, вторым финишировал Максим Рощупкин. Парни тренируются в СШОР Губкина под руководством Александра Клочкова. Среди девушек 12 - 13 лет бронзовую медаль завоевала воспитанница Лидии Портных (СШОР Губкина) Юлия Кривошеева.

В составе сборной России золотые медали завоевали Рощупкин и Букрин. Об успехах Дарьи Кириченко «КП» уже сообщала ранее.