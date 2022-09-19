В расписание прямого поезда Белгород - Санкт-Петербург внесены изменения

Купить билеты на поезда дальнего следования по маршруту «Белгород – Санкт-Петербург» на периоды с 23 октября по 1 ноября и с 9 по 13 ноября временно нельзя. Информация о возобновлении продажи билетов станет известна позднее. За изменениями можно следить на сайте ОАО РЖД. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации Приволжского железнодорожного агентства АО «ФПК», график движения поездов на время проведения ремонта железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги в настоящее время прорабатывается.