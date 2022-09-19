20 сентября в Белгородской области пройдут дожди

На территории региона ожидается переменная облачность. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие дожди. Ветер южный, 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +15 до +20 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +16 до +18 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании отопительных приборов помните, что большая часть пожаров в квартирах и домах, происходят в результате нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов.

Не используйте для обогрева жилья газовые плиты, неисправные и поврежденные обогреватели, а так же домашние печи, которые не прошли надлежащее обслуживание. Не перегружайте сеть мощными электроприборами. Выходя из дома, отключайте оборудование из сети. Так как днём ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы, соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим, а так же быть крайне осторожными вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.