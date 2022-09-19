Свыше 149 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 376-ти госпитализированных 11 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 471 человек заболел, а выздоровели – 382.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 149 063 пациента, выздоровели – 142 767, умерли – 2 285. Сейчас из 376-ти госпитализированных 11 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет четвертый день кряду.

Отметим, что 17 сентября в нашем регионе заболели 482 человека, а выздоровели – 407. А 16 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 513 к 488-ми.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.