За 17 – 18 сентября белгородские автоинспекторы отстранили от управления 47 нетрезвых водителей

От управления отстранены 47 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 11 ранее лишенных права управления. Одному водителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 133 административных материала. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 224 материала. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 79 водителей. Было выявлено также 26 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 121, связанное с нарушением требований технического регламента к светопропускной способности автостекол.