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Общество19 сентября 2022 14:30

За 17 – 18 сентября белгородские автоинспекторы отстранили от управления 47 нетрезвых водителей

Всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 1605 нарушений ПДД
Алексей СЕРГУНИН

От управления отстранены 47 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 11 ранее лишенных права управления. Одному водителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 133 административных материала. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 224 материала. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 79 водителей. Было выявлено также 26 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 121, связанное с нарушением требований технического регламента к светопропускной способности автостекол.