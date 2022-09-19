Житель Белгородской области поджег баню бывшей возлюбленной

В ночь с 10 на 11 сентября в ОМВД России по Чернянскому району поступило сообщение о пожаре в одном из сел. На территории домовладения местной жительницы загорелась баня. Огонь изнутри повредил помещение. Причиной возгорания стал поджог. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Подозреваемый при содействии местного жителя был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Им оказался бывший сожитель потерпевшей. По предварительным данным, не сумев возобновить отношения с женщиной, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить ей и поджег строение во дворе ее дома. В соответствии с ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.