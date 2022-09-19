Белгородец не смог толком прокатиться на чужой машине из-за чрезмерного потребления алкоголя

Сегодня, 19 сентября, в 0:45 в дежурную часть ОМВД России по Вейделевскому району обратился 69-летний местный житель. Мужчина сообщил об угоне автомобиля «ВАЗ 2106», который он накануне около 17:30 оставил на парковке возле своего дома по ул. Центральной в поселке Вейделевка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль с работающим двигателем на той же улице на расстоянии около 500 метров от места угона. В нем находился нетрезвый ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний местный житель. По предварительным данным, злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на чужом автомобиле. Подозреваемый воспользовался тем, что автовладелец не запер машину и оставил в салоне ключи. Но нетрезвое состояние не позволило ему далеко отъехать.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление машиной в нетрезвом виде. Автомобиль возвращен законному владельцу.