Белгородцы собрали тонну батареек

Всего было собрано 1115 кг батареек и 169 кг пластиковых крышек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Состязание «Мы – за чистую Белгородчину!» проходило в двух номинациях: «Практичные крышки» и «Перезарядка».

12-летний Александр Чехлыстов из Нового Оскола носит почётное звание «Юный народный эколог» уже третий год и подтверждает свое лидерство в сборе батареек – ежегодно сдает около 70 кг. При этом Саше приносят батарейки все его друзья, знакомые.

Практичные бабушки из Волоконовки собрали 20,6 кг крышек от пластиковых бутылок. Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского района, благодаря своим подопечным, занял третье место в номинации «Практичные крышечки».

Всего было собрано 1115 кг батареек и 169 кг пластиковых крышек. Призы победителям вручали полезные и без упаковки: так организаторы тоже популяризировали экопривычки. После церемонии награждения для победителей провели экскурсию по ботаническому саду НИУ «БелГУ».