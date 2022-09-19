В Белгородской области забывчивый отец заплатил более чем 340 тысяч рублей в качестве долга по алиментам

Должник испугался административной и уголовной ответственности и рассчитался по задолженности. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

29-летний житель Алексеевки по решению суда обязан ежемесячно выплачивать на содержание двоих своих сыновей алименты. Но мужчина длительное время не делал этого. Об этом информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Чтобы заставить должника вспомнить про его родительский долг, судебный пристав предупредил его о возможной административной и уголовной ответственности. Лишь после этого мужчина нашел необходимую сумму в более чем 340 тысяч рублей и перечислил их на содержание сыновей.

Как сообщалось ранее, белгородский предприниматель заплатил штрафы на 855 тысяч рублей, чтобы не лишиться кафе.