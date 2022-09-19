Белгородский предприниматель заплатил штрафы на 855 тысяч рублей, чтобы не лишиться кафе

Приставы долгое время увещевали мужчину, но лишь жесткие меры позволили убедить его в необходимости заплатить по всем штрафам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

У 42-летнего жителя Краснояружского района накопились задолженности по разным категориям исполнительных производств, включая кредиты, налоги и штрафы ГИБДД на общую сумму 855 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Дабы обязать предпринимателя рассчитаться по долгам, судебные приставы сначала арестовали принадлежащие ему кафе и землю, а затем передали на реализацию. Лишь оказавшись в шаге от потери своего бизнеса, должник нашел необходимую сумму и погасил все долги. Любопытно, что до этого приставы долгое время увещевали мужчину, но лишь жесткие меры позволили убедить его в необходимости заплатить по всем штрафам.