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Общество19 сентября 2022 9:00

Белгородский предприниматель заплатил штрафы на 855 тысяч рублей, чтобы не лишиться кафе

Мужчина долгое время игнорировал предупреждения приставов
Алексей СЕРГУНИН
Приставы долгое время увещевали мужчину, но лишь жесткие меры позволили убедить его в необходимости заплатить по всем штрафам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Приставы долгое время увещевали мужчину, но лишь жесткие меры позволили убедить его в необходимости заплатить по всем штрафам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

У 42-летнего жителя Краснояружского района накопились задолженности по разным категориям исполнительных производств, включая кредиты, налоги и штрафы ГИБДД на общую сумму 855 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Дабы обязать предпринимателя рассчитаться по долгам, судебные приставы сначала арестовали принадлежащие ему кафе и землю, а затем передали на реализацию. Лишь оказавшись в шаге от потери своего бизнеса, должник нашел необходимую сумму и погасил все долги. Любопытно, что до этого приставы долгое время увещевали мужчину, но лишь жесткие меры позволили убедить его в необходимости заплатить по всем штрафам.