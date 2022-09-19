В 2025-м году отремонтируют белгородский кукольный театр

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе своего утреннего обращения рассказал, что обновление здания кукольного театра в областном центре запланировано на 2025 год.

- Нам необходимо выполнить проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу, - уточнил Вячеслава Владимирович. - Театру требуется не только ремонт инженерных коммуникаций и стен, но и замена звукового, светового, сценического оборудования.

Белгородский государственный театр кукол на 230 мест был построен в 1975 году. Сегодня в его репертуаре более 50 спектаклей для детской и молодежной аудитории. Общая площадь объекта составляет свыше трех тысяч квадратных метров.

В прошлом году театр стал лауреатом премии Минобороны РФ в области культуры и искусства. Коллектив получил награду в номинации «Театральное искусство» за создание спектакля для детей и юношества «Говорит Ленинград» по мотивам произведений Ольги Берггольц. Эксклюзивную постановку посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Премьеру готовили больше года.