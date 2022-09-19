ВК «Белогорье» проиграл впервые в сезоне-2022/23

Взяв реванш у «Белогорья» за поражение в первом туре, «Зенит» ушел с последнего места, отправив в подвал «Нефтяник». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 18 сентября, в Казани состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Обеспечив себе досрочное первое место, наши парни сбавили темп и уступили действующему чемпиону страны в трех партиях. Впрочем, в каждой из них дали сопернику бой. 25:22, 25:22, 25:23 и итоговые 3:0 в пользу казанского «Зенита». Станислав Маслиев стал самым результативным игроком «Белогорья» - 15 очков. 12 балллов за неполных три сета заработал Иван Подребинкин, девять раз отличился Руслан Галимов.

Взяв реванш у «Белогорья» за поражение в первом туре, «Зенит» ушел с последнего места, отправив в подвал «Нефтяник». Команда из Оренбурга накануне в важнейшем матче уступила сургутской «Газпром-Югре» (1:3) и рискует оказаться вне полуфинала, но пока еще сохраняет теоретические шансы на продолжение борьбы. Сегодня, 19 сентября, в 16:00 «Белогорье» сыграет с «Нефтяником», а завершит второй тур в 19:00 матч между клубами Казани и Сургута.