19 сентября в Белгородской области будет дождливо и ветрено

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 сентября, на территории региона ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов. В Белгороде ночью 8-10 градусов выше ноля, днем от +14 до +16 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнем и не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Белгородцам необходимо помнить, что сильный порывистый ветер может стать причиной нарушений в работе систем энергоснабжения и связи, повреждения слабозакрепленных конструкций зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь укрыться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.