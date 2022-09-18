17 сентября еще 407 белгородцев победили ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 482 человека заболели, а выздоровели – 407.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 148 592 пациента, выздоровели – 142 385, умерли – 2 285. Сейчас из 371-го госпитализированного 11 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет третий день кряду.

Отметим, что 16 сентября в нашем регионе заболели 488 человек, а выздоровели – 513. А 15 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 504 к 493-м.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.