МХК «Белгород» во второй раз проиграл саратовскому «Кристаллу»

Белгородцы начали сезон с двух поражений кряду. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 18 сентября, во втором матче НМХЛ-2022/23 МХК «Белгород» принимал на своем льду саратовский «Кристалл». После обидного поражения в первой встрече (2:3), когда победную шайбу гости провели за две секунды до финальной сирены, хозяева «Оранжевого льда» рассчитывали на реванш. Даже букмекеры предрекали первый успех белгородцев в нынешнем сезоне. Но, как и днем ранее, все пошло не по плану.

На 24-й минуте Никита Дегтярев вывел гостей вперед. На 28-й Никита Канухин выправил ситуацию, но саратовцы еще до ухода на второй перерыв добились комфортного перевеса в две шайбы. С интервалом в 186 секунд Никита Червонцев и Иван Краснов поочередно огорчили хозяев.

События в третьем периоде развивались по сценарию первой встречи. Сначала белгородцы героически выправили ситуацию (Эдуард Абрамов, 51-я, Алексей Шаров, 57-я), но затем провали концовку игры, пропустив две шайбы (Дмитрий Пахтусов, 58-я, Александр Медеведев, 60-я). Итог – 5:3 в пользу «Кристалла».

Теперь 21 и 22 сентября МХК «Белгород» сыграет дома с пензенским «Дизелистом». Начало обоих матчей в 19:00.