В Белгородской области почти 100 км дорог отремонтируют за 1,6 млрд рублей

На ремонт дорог в региона потратят 1,6 млрд рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В региональном правительстве сообщили, что в течение двух месяцев в Белгородской области обновят 24 региональные трассы. Ремонтные работы будут выполнять девять подрядчиков, которые заменят дорожное полотно, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Всего на этот объем работ выделено 1,6 миллиарда рублей, из них 530 миллионов – из федерального бюджета. Дороги регионального значения обновятся в 14 муниципалитетах. Общая протяженность обновляемых участков составит 99,4 км.

В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области также отметили, что всего в регионе в 2022 году в нормативное состояние будет приведено более 800 км дорог.