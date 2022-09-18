Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 13:34

В Белгородской области почти 100 км дорог отремонтируют за 1,6 млрд рублей

Работу будут вести 9 подрядных организаций
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На ремонт дорог в региона потратят 1,6 млрд рублей.

На ремонт дорог в региона потратят 1,6 млрд рублей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В региональном правительстве сообщили, что в течение двух месяцев в Белгородской области обновят 24 региональные трассы. Ремонтные работы будут выполнять девять подрядчиков, которые заменят дорожное полотно, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Всего на этот объем работ выделено 1,6 миллиарда рублей, из них 530 миллионов – из федерального бюджета. Дороги регионального значения обновятся в 14 муниципалитетах. Общая протяженность обновляемых участков составит 99,4 км.

В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области также отметили, что всего в регионе в 2022 году в нормативное состояние будет приведено более 800 км дорог.