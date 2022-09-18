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Общество18 сентября 2022 12:05

Президент Владимир Путин поздравил жительницу Белгородской области со 100-летием

15 сентября Пелагея Касторная из Ракитянского района отметила вековой юбилей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Именинница в кругу семьи.

Именинница в кругу семьи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Персональное поздравление, цветы и подарки от Президента России именинница получила в кругу родных. Представители администрации Ракитянского района пожелали юбилярше хорошего самочувствия, тепла и заботы.

- Мы от всей души поздравляем Вас! Спасибо Вам за все, что Вы сделали для развития района. Желаем Вам здоровья и благополучия Вашей семье», – с такими словами обратилась к имениннице начальник управления социальной защиты населения администрации Ракитянского района Кристина Бабынина.

В пресс-службе администрации Ракитянского района рассказали, долгожительница родилась в большой семье в селе Нижние Пены и всю жизнь проработала в колхозе. Многодетная мать, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла воспитала пятерых детей, девять внуков и двенадцать правнуков, которые регулярно ее навещают.