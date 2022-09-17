У посетительницы белгородской пиццерии украли билет на поезд и 20 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по Белгороду обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что у нее украли билет на поезд и 20 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, накануне 55-летний белгородец зашел в пиццерию. Обедавшая здесь потерпевшая, на пару минут оставила свои вещи на столике без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник. Деньги он потратил, а ненужный ему билет выбросил. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.