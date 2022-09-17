Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 сентября 2022 20:38

У посетительницы белгородской пиццерии украли билет на поезд и 20 тысяч рублей

Подозревают 55-летнего злоумышленника
Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что у нее украли билет на поезд и 20 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, накануне 55-летний белгородец зашел в пиццерию. Обедавшая здесь потерпевшая, на пару минут оставила свои вещи на столике без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник. Деньги он потратил, а ненужный ему билет выбросил. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.