Сотрудница белгородского фитнес-центра похитила наушники у клиента

С заявлением о краже беспроводных наушников стоимостью около 12 тысяч рублей в дежурную часть УМВД России по Белгороду обратился 25-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, хищение было совершено в одном из фитнес-центров, где занимался потерпевший. Молодой человек оставил пакет с вещами возле стойки администратора, а после тренировки обнаружил пропажу. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 53-летней сотрудницы центра. Женщина во всем призналась. Наушники полицейские обнаружили у нее во время обыска.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.