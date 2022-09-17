МХК «Белгород» начал сезон с домашнего поражения от саратовского «Кристалла»

С интервалом в 95 секунд Кирилл Тютченко (56-я) и Роман Логунов (57-я) выправили ситуацию. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В первом матче НМХЛ-2022/23 МХК «Белгород» принимал на своем льду саратовский «Кристалл». На 26-й минуте Клим Морозов вывел гостей вперед. Второго точного броска пришлось ждать почти полчаса. Зато концовка встречи получилась неожиданно результативной: в течение шести минут команды забросили по две шайбы.

На 55-й минуте Михаил Судаков закрепил перевес «Кристалла», и казалось, что исход встречи предрешен. Но именно почти в безнадежной ситуации хозяева встрепенулись. С интервалом в 95 секунд Кирилл Тютченко (56-я) и Роман Логунов (57-я) выправили ситуацию. Казалось, все идет к овертайму. Но за две секунды до конца основного времени Роман Масленников реализовал большинство, обеспечив победу саратовцам – 3:2.

Теперь завтра, 18 сентября, команды проведут повторный матч на «Оранжевом льду». Начало в 13:00.