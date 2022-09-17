ВК «Белогорье» во второй раз в Кубке России переиграл «Газпром-Югру»

Завтра, 18 сентября, «Белогорье» в 19:00 сыграет с казанским "Зенитом". Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 17 сентября, в Казани состоялись матчи первого игрового дня 2-го тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. В первом туре подопечные Бориса Колчина одержали три победы в трех матчах – над «Газпром-Югрой» из Сургута (3:1), местным «Зенитом» (3:1) и «Нефтяником» из Оренбурга (3:0).

Сегодня «львы» проводили второй матч с сургусктми клубом, и теперь добились еще более уверенного успеха: 25:16, 25:17, 25:20 и 3:0. Игорь Филиппов набрал 15 очков, Иван Подребинкин - 13, Павел Тетюхин - 11. Во втором матче дня «Нефтяник» одолел хозяев – 3:0.

С 12-ю очками «Белогорье» возглавляет таблицу третьей зоны. Причем, уже ни при каких раскладах белгородцы не упустят единоличное лидерство. У «Нефтяника» пять баллов, у «Зенита» - четыре, у «Газпром-Югры» - три. Завтра, 18 сентября, «Белогорье» в 19:00 сыграет с казанцами.