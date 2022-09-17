18 сентября в Белгородской области ожидаются дожди с грозами и градом

Ветер ночью восточный, 5-10 м/с, днем с переходом на южный, 8-13 м/с, местами порывы 15-19 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 сентября, на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем сильные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер ночью восточный, 5-10 м/с, днем с переходом на южный, 8-13 м/с, местами порывы 15-19 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +20 до +25 градусов. В Белгороде ночью 10-12 градусов выше ноля, днем от +20 до +22 градусов.

В связи с прогнозируемыми осадками и сильными порывами ветра, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Осадки в виде дождей могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.