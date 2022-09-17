Свыше 148 тысяч белгородцев заболели ковидом

Сейчас из 359-ти госпитализированных 12 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 488 человек заболели, а выздоровели – 513.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 148 110 пациентов, выздоровели – 141 978, умерли – 2 285. Сейчас из 359-ти госпитализированных 12 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 15 сентября в нашем регионе заболели 493 человека, а выздоровели – 504. А 14 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 496 к 487-ми.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.