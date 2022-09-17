В Белгороде 17 сентября состоится матчевая встреча по боксу на призы Михаила Пореченкова

Состязания посвятят памяти спавших солдат СВО.

В субботу, 17 сентября, на площадке «Белгород-Арена» состоится матчевая встреча по боксу. На ринге сойдутся команды Белгородской области против команд Центрального Федерального округа.

Зрителям предстоит увидеть 15 зрелищных поединков среди юношей и юниоров. Посетят состязание и почетные гости, прославленные белгородские боксеры - Денис Лебедев, Евгений Тищенко, Владимир Никитин, Виталий Дунайцев, Михаил Гала.

Матчевая встреча посвящена памяти павших солдат, участвовавших в специальной военной операции. Поединки пройдут на призы Михаила Пореченкова.

Начало турнира в 17:00. Вход свободный.