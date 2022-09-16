17 сентября в Белгороде пройдет благотворительная фотосессия

Снимать гостей будут профессиональные фотографы. Афиша организаторов фотосессии.

Завтра, 17 сентября, в Белгороде в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями (ул. Архиерейская, 8) с 11:00 до 18:00 будут работать десять тематических фотозон: осенняя, книжная и другие. Снимать гостей будут профессиональные фотографы: Дмитрий Панин, Наталья Колесник, Ника Меженина, Александр Чернышенко, Анастасия Карпович.

Организатор благотворительного мероприятия "Фото-Бум" - общественная организация "Святое Белогорье против детского рака". Разные фотозоны позволят раскрыть каждого в новых интересных образах. Все участники фотосессии смогут оставить любое благотворительное пожертвование. Собранные средства пойдут на обеспечение работы хосписа "Изумрудный город".