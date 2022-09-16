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Звезды16 сентября 2022 18:14

17 сентября в Белгороде пройдет благотворительная фотосессия

Ее проводит фонд "Святое Белогорье против детского рака"
Алексей СЕРГУНИН
Снимать гостей будут профессиональные фотографы. Афиша организаторов фотосессии.

Снимать гостей будут профессиональные фотографы. Афиша организаторов фотосессии.

Завтра, 17 сентября, в Белгороде в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями (ул. Архиерейская, 8) с 11:00 до 18:00 будут работать десять тематических фотозон: осенняя, книжная и другие. Снимать гостей будут профессиональные фотографы: Дмитрий Панин, Наталья Колесник, Ника Меженина, Александр Чернышенко, Анастасия Карпович.

Организатор благотворительного мероприятия "Фото-Бум" - общественная организация "Святое Белогорье против детского рака". Разные фотозоны позволят раскрыть каждого в новых интересных образах. Все участники фотосессии смогут оставить любое благотворительное пожертвование. Собранные средства пойдут на обеспечение работы хосписа "Изумрудный город".