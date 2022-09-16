Белгородка Дарья Кириченко выиграла первенство мира по полиатлону

Дарья Кириченко (справа). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородскую область на турнире представляли Ксения Коваленко, Дарья Кириченко, Вероника Коваленко, Владимир Голубев, София Цышкова, Софья Шевцова и Алина Громашева. В личном зачёте Дарья Кириченко завоевала бронзу в пятиборье. Спортсменка из Краснояружского района входила в состав сборной России, которая стала победителем первенства мира.

Отметим, что полиатлон относительно новый вид спорта. Он вырос из советских комплексов ГТО и очень распространён в пространстве СНГ и в ряде других государств. Поэтому традиционно на чемпионатах мира Россия – всегда в фаворитах, и в Калуге её представительство было самым многочисленным.