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Спорт16 сентября 2022 15:01

Белгородка Дарья Кириченко выиграла первенство мира по полиатлону

В соревнованиях в Калуге принимали участие 19 команд
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Кириченко (справа).

Дарья Кириченко (справа).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородскую область на турнире представляли Ксения Коваленко, Дарья Кириченко, Вероника Коваленко, Владимир Голубев, София Цышкова, Софья Шевцова и Алина Громашева. В личном зачёте Дарья Кириченко завоевала бронзу в пятиборье. Спортсменка из Краснояружского района входила в состав сборной России, которая стала победителем первенства мира.

Отметим, что полиатлон относительно новый вид спорта. Он вырос из советских комплексов ГТО и очень распространён в пространстве СНГ и в ряде других государств. Поэтому традиционно на чемпионатах мира Россия – всегда в фаворитах, и в Калуге её представительство было самым многочисленным.