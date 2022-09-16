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Происшествия16 сентября 2022 14:46

Белгородец во время ссоры сломал сожительнице кости лица

Согласно медицинскому заключению ее здоровью причинен тяжкий вред
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду от сотрудников медучреждения поступило сообщение о том, что к ним с переломом лицевой кости доставлена 38-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские установили, что телесные повреждения женщине нанес ее сожитель - 42-летний белгородец. Его задержали по месту жительства. По предварительным данным, злоумышленник во время ссоры несколько раз ударил потерпевшую по лицу. За помощью к медикам женщина обратилась сама. Согласно медицинскому заключению ее здоровью причинен тяжкий вред. В соответствии с.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.