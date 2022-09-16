Белгородец во время ссоры сломал сожительнице кости лица

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду от сотрудников медучреждения поступило сообщение о том, что к ним с переломом лицевой кости доставлена 38-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские установили, что телесные повреждения женщине нанес ее сожитель - 42-летний белгородец. Его задержали по месту жительства. По предварительным данным, злоумышленник во время ссоры несколько раз ударил потерпевшую по лицу. За помощью к медикам женщина обратилась сама. Согласно медицинскому заключению ее здоровью причинен тяжкий вред. В соответствии с.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.