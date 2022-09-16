Эксперты выяснили, какие онлайн-сервисы наиболее интересны автовладельцам

Большинство автовладельцев – 87% - признались, что хотели бы получать в одном месте весь спектр автомобильных услуг.

По результатам опроса аналитиков «Открытие Авто», большинству российских водителей интересны автомаркетплейсы в случае получения на подобных площадках полного спектра дистанционных услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля.

В пятерке наиболее популярных онлайн-сервисов - покупка (72%), онлайн-подбор (43%) и оценка (43%) автомобиля, автострахование (40%) и продажа машины (36%).

Любопытно, что продажа машины при этом оказалась наиболее актуальной услугой для мужчин (75%). Женщины, в свою очередь, чаще отмечали онлайн-подбор (45%) и оценку авто (46%).

Что касается интересов разных поколений, то молодежь чаще отмечала дистанционные и сопутствующие выбору автомобиля сервисы. Водители в возрасте 46-55 лет выбирали услуги, связанные с владением авто. И, наконец, представители старшего поколения (55+) чаще прочих интересовались гарантированными опциями, к примеру, бронированием автомобиля у дилера или покупкой услуги помощи на дороге, сообщают аналитики блока автобизнеса банка «Открытие».