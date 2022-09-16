Подшефные белгородских росгвардейцев выиграли военно-патриотические соревнования

Участники соревнований проявили свои знания и навыки в ориентировании на местности, знании боевой техники, тактики, умения пользоваться картой. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Военно-патриотические состязания, посвященные памяти бойцов, отдавших свою жизнь, защищая Отечество, прошли при поддержке Росгвардии, Министерства обороны России и МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области.

Участниками соревнований стали учащиеся средних и старших классов, кадеты, курсанты Нахимовских и Суворовских училищ, члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ», воспитанники Социальных центров и детских домов.

В открытии мероприятия принял участие ветеран белгородского ОМОН, Герой России Вячеслав Воробьёв. Он отметил, что подобные военно-спортивные состязания благотворно влияют на патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризацию здорового образа жизни и спорта, а также являются хорошим подспорьем в начальной военной подготовке.

Ребятам необходимо было пройти десять учебных мест, организованных партнерами мероприятия, где они ознакомились с историей организаций, посмотрели образцы вооружения, а так же выполнили ряд заданий, за которые начислялись очки. Участники соревнований проявили свои знания и навыки в ориентировании на местности, знании боевой техники, тактики, умения пользоваться картой.

По итогам соревнований подшефная росгвардейская команда из Белгородской области ВПК "СЕВЕР" им. Героя России В.М. Воробьёва под руководством Романа Вербицкого заняла первое место.