В Белгородской области построят еще 4 школы

До конца 2024 года в Белгородской области будут построено четыре школы для 3850 учеников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Три объекта планируется возвести в Белгородском районе: микрорайон Стрелецкое-23 на 750 мест; микрорайон Центральный п. Северный на 1500 мест; микрорайон Наследие Дубовского сельского поселения на 1000 мест. А также одна школа появится в Белгороде – в микрорайоне ИЖС Юго-Западный-1 на 600 мест.

Школы будут отвечать современным стандартам и требованиям. Учреждения оснащены бассейнами и всем необходимым оборудованием для комфортного обучения детей. Общая стоимость строительства объектов составит более семи миллиардов рублей.