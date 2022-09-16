В состав маршрутной сети Белгородской агломерации войдут 16 новых остановок общественного транспорта

Две новые остановки находятся на улице Архиерейской – это «Детская больница» и «Улица Губкина». Напомним, на Архиерейскую будет заходить маршрут № 23. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На улице Есенина расположена остановка «Есенинский сквер», на которой будет останавливаться автобус № 147. На Студенческой – «Авторынок».

В микрорайоне Юго-Западный 2.4 появится одноименная остановка. В Юго-Западном 2.5 – четыре новые остановки, их названия станут известны после согласования с местной управой.

В селе Крутой Лог Белгородского района будет остановка «Школа», в посёлке Майский – «Титаник».

В микрорайоне Майский-80 планируются две новые остановки, а в микрорайоне Пушкарное-78 – три. Их названия также сейчас на согласовании.

Напомним, модернизированная маршрутная сеть заработает с 1 января 2023 года. Подробнее со схемами движения маршрутов в прямом и обратном направлениях, остановках общественного транспорта можно ознакомиться на интерактивной карте.