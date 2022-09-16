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Здоровье16 сентября 2022 9:03

Более 141 тысячи белгородцев вылечились от коронавируса

За сутки 493 человека сдали положительный тест
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 43 человека заболели, а выздоровели – 504.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 147 622 пациента, выздоровели – 141 465, умерли – 2 285. Сейчас из 346-ти госпитализированных 12 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 14 сентября в нашем регионе заболели 487 человек, а выздоровели – 496. А 13 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 418 к 479-ти.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.