В Белгороде понизится стоимость парковки

Максимальная стоимость часа составит 30 рублей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Подготовку к переходу на новую систему уже начали. Абонемент для нерезиндента стоил 3900 рублей в месяц, а с 26 сентября его можно будет приобрести по цене от 1700 до 3000 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Абонемент для резиндентов ранее стоил 24800 рублей в год. Теперь его можно будет приобрести по цене от 800 до 1500 рублей в год.

Кроме того, в нескольких парковочных зонах до 20 рублей снижается почасовая стоимость парковки: например, участок улиц Костюкова, Дегтярёва, Победы, 69. Максимальная стоимость часа составит 30 рублей.