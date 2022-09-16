Белгородские подростки угнали машину

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, днем 30 августа этого года двое подростков 15-ти и 16-ти лет в лесопосадке около села Ближнее увидели машину, хозяин которой отлучился. Решив покататься, ребята открыли машину, завели двигатель и покинули место происшествия. Вернувшийся вскоре хозяин сообщил об угоне машины сотрудникам полиции, которые задержали злоумышленников.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.