Белгородцу грозит тюрьма за сексуальные отношения с 16-летней девушкой

20-летнему жителю области грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, подозреваемый познакомился с 15-летней жительницей региона, молодые люди стали встречаться. Они неоднократно вступали в близкие отношения, в результате девушка забеременела. Отношения с нею подозреваемый прекратил.

Следствие проводит комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Санкцией статьи за преступление предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе до четырех лет лишения свободы.