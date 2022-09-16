Белгородские энергетики восстановили нарушенное из-за обстрела подстанции электричество в Валуйках и селах округа

Специалисты «Белгородэнерго» восстановили энергоснабжение потребителей Валуек и сел округа, за исключением улицы Школьная в районом центре в связи со значительным повреждением линии электропередачи 10 кВ. Полностью завершить восстановительные работы энергетики планируют в ближайшее время.

Сегодня в 0:18 подверглась обстрелу подстанция ЧП МЭС Центра ФСК ЕЭС, в результате чего было нарушено электроснабжение потребителей города Валуйки и близлежащих сел.

Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам. В первую очередь были перезапитаны социально значимые объекты: Валуйская центральная районная больница, госпиталь, очистные сооружения и другие учреждения.

С 04:05 до 5:18 были включены в работу шесть высоковольтных подстанций 35, 110 кВ и восстановлено энергоснабжение потребителей.