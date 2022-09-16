Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 5:39

Белгородские энергетики восстановили нарушенное из-за обстрела подстанции электричество в Валуйках и селах округа

В первую очередь были запитаны социально значимые объекты
Источник:kp.ru

Специалисты «Белгородэнерго» восстановили энергоснабжение потребителей Валуек и сел округа, за исключением улицы Школьная в районом центре в связи со значительным повреждением линии электропередачи 10 кВ. Полностью завершить восстановительные работы энергетики планируют в ближайшее время.

Сегодня в 0:18 подверглась обстрелу подстанция ЧП МЭС Центра ФСК ЕЭС, в результате чего было нарушено электроснабжение потребителей города Валуйки и близлежащих сел.

Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам. В первую очередь были перезапитаны социально значимые объекты: Валуйская центральная районная больница, госпиталь, очистные сооружения и другие учреждения.

С 04:05 до 5:18 были включены в работу шесть высоковольтных подстанций 35, 110 кВ и восстановлено энергоснабжение потребителей.