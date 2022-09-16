ВК «Белогорье» одержал третью кряду победу в рамках Кубка России

В трех матчах белгородцы одержали три победы. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 15 сентября, в Казани состоялись матчи третьего игрового дня 1-го тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Вслед за победами над «Газпром-Югрой» из Сургута и местным «Зенитом» с одинаковым счетом 3:1 «Белогорье» в трех партиях расправилось с «Нефтяником» из Оренбурга.

Причем, соперники даже толком не вошли в игру. Итоговый счет – 25:18, 25:19 и 25:15.

Иван Подребинкин набрал 17 очков, Павел Тетюхин – 14. 11 мячей на счету Станислава Маслиева, который вернулся в игру после месячного перерыва, связанного с полученной здесь же, а Казани, травмой, когда шли игры Спартакиады сильнейших.

С тремя победами и девятью набранными очками «Белогорье» возглавляет таблицу третьей зоны. Уже можно сказать, что турнирную задачу команда выполнила, обеспечив себе участие в полуфинале Кубка России. Сегодня у «львов» и их соперников выходной день, а 17 сентября они начнут игры второго тура. «Белогорье» в 16:00 выйдет против «Газпром-Югры».