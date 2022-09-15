В Белгороде начались общественные обсуждения маршрутной сети Белгородской агломерации

Минтранс региона планирует провести еще три встречи в городе, чтобы охватить все территории. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде пройдет серия общественных обсуждений новой маршрутной сети Белгородской агломерации. Напомним, модернизированная маршрутная сеть заработает с 1 января 2023 года. Подробнее со схемами движения маршрутов в прямом и обратном направлениях, остановках общественного транспорта можно ознакомиться на интерактивной карте.

Минтранс планирует провести еще три встречи в городе, чтобы охватить все территории. Они запланированы на: 21 сентября – в киноцентре «Русич»; 23 сентября – в Центре досуга на Крейде; 29 сентября – в Доме офицеров.

Также еще четыре встречи пройдут в Белгородском районе: 16 сентября – в посёлке Майский; 22 сентября – в посёлке Разумное; 28 сентября – в селе Стрелецкое; 30 сентября – в посёлке Северный.

Начало также в 17 часов. О месте проведения будет сообщено дополнительно.