16 сентября в Белгородской области потеплеет до +21 градуса

Ночью и утром местами туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 сентября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днём небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +16 до +21 градуса. В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +18 до +20 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления. А также следить за исправностью электропроводки, и своевременно заменять пришедшие в негодность участки электропроводов. Тепло одевайтесь и, выходя из дома, берите с собой зонт в связи с прогнозируемыми осадками.

Рыбакам во время промысла инспекторы ГИМС рекомендуют рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о своём местоположении родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом и осадками.

При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких манёвров и пользуйтесь противотуманными фарами. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99