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Общество15 сентября 2022 14:23

В Белгородской области дороги оснастят интеллектуальными системами

Правительство региона заключило соглашение с Росатомом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде дороги станут интеллектуальными.

В Белгороде дороги станут интеллектуальными.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде в режиме реального времени будет осуществляться мониторинг транспортных потоков и управление дорожной инфраструктурой. Проект предполагает поставку нового специализированного оборудования и обновление старого, включая программное обеспечение. По задумке, программа должна повлиять на удобство и безопасность дорожного движения.

В министерстве цифрового развития региона также сообщили, что в областном центре модернизируют светофорные объекты, установят новые детекторы для мониторинга транспортных потоков. Это позволит администрации измерять не только среднюю, но и мгновенную скорость, а также собирать данные о количестве объектов и дорожных инцидентов в интеллектуальную транспортную систему. Все работы планируют завершить к концу этого года.