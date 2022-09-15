Белгородка едва не зарезала своего возлюбленного

В пылу эмоций злоумышленница пырнула ножом оппонента, после чего поспешила скрыться. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним доставлен 25-летний местный житель с колото-резаной раной груди. Полицейские установили обстоятельства преступления и задержали подозреваемую - 22-летнюю девушку пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вечером парочка распивала спиртные напитки дома у потерпевшего. Между хозяином квартиры и гостьей возник конфликт, после которого девушка ушла домой. Через некоторое время она вернулась с ножом в руках. В пылу эмоций злоумышленница пырнула ножом оппонента, после чего поспешила скрыться. Скорую помощь вызвал сосед, который стал свидетелем произошедшего.

Согласно медицинскому заключению, здоровью мужчины причинен тяжкий вред. В соответствии с п. «з»ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет.