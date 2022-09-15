Белгородец обворовал супермаркет, в котором работает

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратились сотрудники одного из супермаркетов города, которые сообщили о недостаче товара, выявленной в ходе инвентаризации. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний сотрудник торговой точки. По предварительным данным, мужчина похитил с прилавков продукты и спиртные напитки на сумму около трех тысяч рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.