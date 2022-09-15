Свыше 147 тысяч белгородцев заболели ковидом

Сейчас из 325-ти госпитализированных 12 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старого Оскола 1937 года рождения, проходившая лечение в Чернянской ЦРБ. За это же время 487 человек заболели, а выздоровели – 496.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 147 129 пациентов, выздоровели – 140 961, умерли – 2 285. Сейчас из 325-ти госпитализированных 12 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных сокращается второй день кряду, а вот пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, вновь стало больше.

Отметим, что 13 сентября в нашем регионе заболели 479 человек, а выздоровели – 418. А 12 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 419 к 472-м.