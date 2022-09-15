В Белгороде в групповом ДТП с участием машины ДПС пострадали четыре человека

В результате ДТП водители «Хюндая», «Форд Фиеста» и «Киа Рио», а также 20-летний пассажир «Хюндая» получили телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 14 сентября, в Белгороде в 21:10 27-летний водитель, управляя машиной «Хюндай Солярис», двигался по пр. Ватутина в направлении ул. 5 Августа со стороны ул. Победы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома № 2 он не выбрал безопасную скорость движения и врезался во впереди стоявший автомобиль «Форд Фиеста» под управлением 40-летней женщины. Та в свою очередь въехала в автомобиль «Рено Логан» под управлением 33-летнего водителя с последующим столкновением с «Ладой Гранта» под управлением 53-летнего водителя, который следовал во встречном направлении, а также с патрульным автомобилем ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по Белгороду «Киа Рио» под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водители «Хюндая», «Форд Фиеста» и «Киа Рио», а также 20-летний пассажир «Хюндая» получили телесные повреждения.