Под Белгородом в столкновении «Нивы» и грузовика погиб 42-летний водитель

По предварительным данным, 14 сентября, в 8:20 на 657 км федеральной автодороги М-2 «Крым» 42-летний водитель, управляя «Нивой Шевроле», пытался развернуться с правой обочины. Но, не убедившись в безопасности своего маневра, он столкнулся с автомобилем «Ман GX 18400» в составе полуприцепа «Шмитц» под управлением 61-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель «Нивы» скончался до приезда бригады врачей скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении двух «Грант» пострадал 14-летний подросток. ДТП произошло в микрорайоне Макаренко в Старом Осколе.